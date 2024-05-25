Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


25 Mayıs 2024 15:31
75 doğumlu olup 2.sark için ipka vermeyip gidenler oldumu
arkadaşlar 75 doğumlu olup 2. şark için ipka vermeyip gidenler oldumu yada 75 doğumlu olup 2. şark hazirlik listesinde olmayan varmı

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