Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


25 Mayıs 2024 16:27
Tekirdağ 2024 atama

Merhaba şarktan geliyorum 4. Tercihim Tekirdağ çıktı. Lojman var mı sıra gelir mi, asayiş nasıldır kadın polisler sahada mı bilgi verirseniz sevinirim, iyi çalışmalar


policelife
Aday Memur
25 Mayıs 2024 18:34

5. Tercih bizim de


The Rose
Aday Memur
25 Mayıs 2024 18:42

Lojman yok kiralar en az 10 binden başlıyor her hafta sonu mutlaka ek görev var personel birbirini tutmaz kadın polisseniz kısmen daha rahat edersiniz şehir olarak sahil kısmı güzel onun dışında bir numarası yok beklentileriniz düşük olsun hayırlı olsun


policelife
Aday Memur
25 Mayıs 2024 18:52

Her haftasonu ne ek görevi var açıklar mısınız

The Rose, 20 dk. önce

Lojman yok kiralar en az 10 binden başlıyor her hafta sonu mutlaka ek görev var personel birbirini tutmaz kadın polisseniz kısmen daha rahat edersiniz şehir olarak sahil kısmı güzel onun dışında bir numarası yok beklentileriniz düşük olsun hayırlı olsun

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