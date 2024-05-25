Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


25 Mayıs 2024 16:29
2 yıllık ilac gecmisi sorun olur mu
arkadaslar bu yaz sınava giricem herşeyi gecersem okula gittikten sonra intibakta genel sağlıkta elenme durumu soz konusu olurmu 1.5 sene once cipralex 10 mg antidepresan aldim beyaz reçeteli psikiyatrik muayene tanısı yazıyor epikriz raporu falan yok bir dahaki sene mi denemeliyim yoksa şansımı deneyimmi elenir miyim sizce

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