Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


25 Mayıs 2024 16:43
Eş Yardımı Kaldırılsın. Çocuk Yardımı Asgari Ücretin 3'Te 1' İ Olsun.
Alın size nüfus planlaması, alın size çocuk yardımı. Bakalım nüfus patlıyormu patlamıyor mu?

Kpsbirincisi
Genel Müdür
25 Mayıs 2024 17:07

Ayda 6 bin lira fazla almak için memurların çocuk yapacağına inanıyorsun yani. Hatta 6 da değil aile yardımını da keserse 5bin . Gerçekten mükemmel plan. Çocuğun okul taksitine zaten onun iki katı ödüyorum.

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