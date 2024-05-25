Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


25 Mayıs 2024 17:02
(EKPSS ATAMASI İLE İLGİLİ ''SORU'')(CEVAP LÜTFEN)

Sayın hocalarım önlisans ekpss den derece yapıp ilk 4 ün içine girdim. Duyduğum kadarıyla bazı kurumlar atandıktan sonra -engelli kurul raporu- istemiyor, bazıları istiyor diyorlar. Net bilgisi olan var mı ? (Rapor istemeyen kurumlar hangileri? Bilgisi olan var mı?) Raporumu yeniletmem gerekiyor mu fazla süresi kalmadı. Cevaplar için şimdiden çok teşekkür ederim.

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