Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


25 Mayıs 2024 17:05
İl Dışı

Mardine görev yapıyorum 175 puanım var, il dışı olarak batıya gitme ihtimalım var mı köyleri falan yazsam ya da ilçeleri yazsam hiç mi şansım yok arkadaşla, yardımcı olacak olan var mı


bahçesaray
Memur
25 Mayıs 2024 17:28
belli branşlarda şansınız var dkap rehberlik özel eğitim gibi

majesteleri7
Şube Müdürü
25 Mayıs 2024 17:33

İl dışı falan belli branşlar harici yalan oldu yer yok depo ardiye her yer dolu.memlekete geleyim de hele gerisi kolay demeyin kuş uçmaz kervan geçmez yerlerde pişman olursunuz zaten açılsa da oralar açılır iyi araştırın servis falan sıkıntı çoğu yerde arabamla giderim demeyin gidilmiyo sürekli


Ahmet Kaleli
Şube Müdürü
25 Mayıs 2024 17:37

İstanbul olur


Kamu3491
Aday Memur
25 Mayıs 2024 18:56

İl dışı atamada 3 yıl şartı kaldırılsın


Serkan 43
Aday Memur
25 Mayıs 2024 19:02

İl dışı atamada 3 yıl süre şartı kaldırılsın

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