Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


25 Mayıs 2024 17:06
4b sözleşmeli personel yıl sonunda sözleşme imzalamama
4b sözleşmeli personel görevini bitirip yıl sonunda sözleşme yenileme kağıdı imzalamayıp işi bırakırsa 1 yıl cezaya tabi olur mu?

idili
Memur
25 Mayıs 2024 18:01
olmaz
Toplam 1 mesaj

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