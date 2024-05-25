Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


25 Mayıs 2024 17:07
Sertika programları

Merhabalar. Ben lise mezunu 8 yıllık bir devlet hastanesinde hemşireyim. Lisans tamamlama ile sosyal hizmete tamamladım. Neden lise mezunu hemşireler bütün sertifikaları alamıyorlar da lisanslar hepsine başvurabiliyor. Yoğun bakım sertifikalarına başvururken bir sorun yok da eğitim hemşireliği, diyabet, nutrisyon hemşireliği gibi sertifika programlarına neden başvuru yapamıyoruz. Bu ayrımın nedeni nedir? Yoğun bakım sertifikasını psikiyatri sertifikasını alırken neden bazı(!) sertifikaları alamıyoruz . Ya da itirazla alan birileri var mı merak ediyorum . Nütrisyon sertikası almak istiyorum ama başvuru şartı uymuyor malesef

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