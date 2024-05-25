Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


25 Mayıs 2024 17:11
Muş 2024 atama

ilçeler çalışma saatleri lojman vs. bilgi verebilecek var mı? Ayrıca Muş'tan dönen personel sayısı ne kadar bilgi sahibi olan var mı?


Hakan0155
Aday Memur
25 Mayıs 2024 18:05
Hasköy dışında diğer ilçeler uzak ve küçük merkeze düşmeye bak merkezde de çakma 12-36 genelde çalışma saatleri merkeze düşmeye bakın rahattır.
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

2024 genel atama dönemiEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerPolis olmanın pişmanlığı27 Aralık'ta açığa alınan memurlarİcralık polisler tek başlıkEmniyet iade olanlar bilgi paylaşımıBatı batı atamaları açıklanmadı mı?Bekçi maaşlarına iyileştirme yapılacağı duyumuHamyo soruşturmasıDanıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımı

Sözlük

yasımı tutacaksın 1 Giyim tarzı 2 crop 1 Pizza 1 Tutankhamun 1 Bugün olanlar 3 beşiktaş 2 Security 2017 1 badana 1 benzetmek 2

Son Haberler

Isparta'da ölümlü iş kazasıe-YDS 2024/6 (İngilizce): sonuçları açıklandıBakan Bolat:Dün 1 milyar 677 milyon dolarlık mal ihracatı elde ettikErkeklere yönelik doğum kontrol hapı farelerde işe yaradıBahçeli'den sokak hayvanları açıklaması: 'Sınırsız sevgi bir şeye yaramıyor'

Editörün Seçimi

İl ici açıklanan iller2024 Mayıs maaşlarımızı yazalımYoksulluk sınırı, Nisan ayında 58,206 TL oldu. Sarı Sendikalardan İstifa.Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıPromosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?Uygun ve güzel tatil yeri