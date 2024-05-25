Gündem \ Sağlıklı Yaşam, Gebelik ve Tüp Bebek
Editörler : F16 Gökçen


25 Mayıs 2024 17:30
Depresyon ilaçları kullanmak

Depresyon ilaçları kullanmak memurluk yada hizmetliligi engeller mi şuan hizmetli olarak çalışıyorum. Hayatımı ve dünyamı kaybettim piskolojim aşırı bozuk. Depresyon ilaçları kullansam bir sorun olur mu sicilime işler mi ? Hafif düzeyde Zihinsel tanısı raporum var.


Ahmetkt
Aday Memur
25 Mayıs 2024 17:33

Müflütükte hizmetliyim. Örnek veriyim çay için arıyorlar yada başka bişey için telefonu kapatana kadar bazen unutmuş oluyorum zihnim uzaklara dalıyor. Mesela geçen 5 çay istediler 10 çay götürdüm 2 çay istediler 1 çay götürdüm açık çay istediler dalıp koyu çay doldurdum sinirden gidip tuavellete ağlıyorum yüzümü yıkayıp silip hiç bişey olmamış gibi devam ediyorum. Çoğu şeyi unutuyorum dalıyorum uzaklara.

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