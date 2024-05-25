Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


25 Mayıs 2024 17:49
tayin erteleme(mazeret)
Ankara'da polis memuruyum kimseyle bir sorunum olmamasına rağmen ipkam bozulup Diyarbakır'a atmama çıktı. eşim Ağustos ayında doğum yapacak, maddi ve manevi açıdan benim için çok zor olacak nasıl bir yol izlemeliyim.

Akın13030
Aday Memur
25 Mayıs 2024 17:54
şube müdürüne durumunu anlat durdurma ver 1 yıl ya da 3.5 ay uygun görmezse sayın müdüre görüşe çık ancak öyle halledersin işini ..

Akın13030
Aday Memur
25 Mayıs 2024 17:55
ya da gitmek istiyorsan şube müdürün ilişiğini geç kessin..

Ademo6o6
Aday Memur
25 Mayıs 2024 18:07
1 sene kalmak istiyorum devrem.
Akın13030, 1 saat önce
ya da gitmek istiyorsan şube müdürün ilişiğini geç kessin..

Akın13030
Aday Memur
25 Mayıs 2024 18:08
tamam o zaman idari bürona git durdurma ver şube müdürüne de durumunu anlat sayın müdür olur verirse kalırsın sıkıntı olmaz.
Ademo6o6, 56 dk. önce
1 sene kalmak istiyorum devrem.
Toplam 4 mesaj

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