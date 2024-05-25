tayin erteleme(mazeret)

Ankara'da polis memuruyum kimseyle bir sorunum olmamasına rağmen ipkam bozulup Diyarbakır'a atmama çıktı. eşim Ağustos ayında doğum yapacak, maddi ve manevi açıdan benim için çok zor olacak nasıl bir yol izlemeliyim.

Ankara'da polis memuruyum kimseyle bir sorunum olmamasına rağmen ipkam bozulup Diyarbakır'a atmama çıktı. eşim Ağustos ayında doğum yapacak, maddi ve manevi açıdan benim için çok zor olacak nasıl bir yol izlemeliyim.