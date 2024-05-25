Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


25 Mayıs 2024 17:52
Ağrı 2024 atama

İyi günler arkadaşlar ağrıya tayinim çıktı eşimde polis ve cocukta var ilçeye mı merkezemi verırler sizce 6 yıldır ilcedeyız zaten ayrıca lojman durumu nasıl talep etsek gelir mi benım lojman hakkım bitti fakat eşimin hakkı var ağrı hatkında genel bilgilendiren olursa sevinirim


Küçük polis
Şef
25 Mayıs 2024 18:13

Hakkınızda hayırlısı ama hayat yok be yaw gerçekten yok yani...


Gururu65
Genel Müdür
25 Mayıs 2024 18:32

Lojman zor çıkar.


khkk18
Memur
25 Mayıs 2024 18:53
merhaba bende ağrıda görev yapıyorum gayet iyi buralar

esr5858
Aday Memur
25 Mayıs 2024 19:07

Eşim 10 yıllık polis yani puanı iyi o çift şarka gidiyor ben ilk puanı yüksek olduğu haldemi çıkmaz neye göre zor peki ?

Gururu65, 2 saat önce

Lojman zor çıkar.


esr5858
Aday Memur
25 Mayıs 2024 19:09

Kiralar ne kadar lojman imkanı kreş imkanı biraz detaylı bilgi verebilir misiniz acaba rica etsem en gelişmiş ilçesi neresi mesela kreş varmı her ilçesinde gibi gibi

khkk18, 2 saat önce
merhaba bende ağrıda görev yapıyorum gayet iyi buralar

khkk18
Memur
25 Mayıs 2024 19:14
evet bissürü kreşler var bizde bu sene yeni vericez çocuğu. Ben merkezdeyim jandarmayım zaten emniyette aynı yerde . cumhuriyet caddesi var kocaman . bissürü kafeleri flan var sosyal aktivite yönünden gelişmiş kalabalık . birde imandan herşey geliyor çeşit çeşit araç gereçler özellikle çok uygun bir şehir kiaralarda uygun biz mesela eşyalaı daire tuttuk gerekirse sizin içinde apartmana sorarım merkezde heryere yakın .en buyuk ilçesi dogubeyazıt . bura merkezden daha buyuk diyorlar ama ben gittim guzel avms flan var merkezde yok ama okadar buyuk değil . patnosta guzel ama çok soğuk ben iki ilçelerde çalıştım en son merkeze geldim. insanları esnafları gayet cana yakın ama askere polise birturlu ısınamadılar. Ha birde yeni buyuk avm yapıyorlar merkezde .
esr5858, 2 saat önce

Kiralar ne kadar lojman imkanı kreş imkanı biraz detaylı bilgi verebilir misiniz acaba rica etsem en gelişmiş ilçesi neresi mesela kreş varmı her ilçesinde gibi gibi


Cimbomlu1
Şef
25 Mayıs 2024 19:52
Patnos ilçesini tavsiye ederim. lojmanlar yeni ilçe 70 bin nüfuslu ağrı merkezin imkanlarıyla hemen hemen aynıdır. ayrıca van iline de yakın. kreş imkanı da vardır.
esr5858, 2 saat önce

Eşim 10 yıllık polis yani puanı iyi o çift şarka gidiyor ben ilk puanı yüksek olduğu haldemi çıkmaz neye göre zor peki ?


Mevzuatcı Polis
Aday Memur
25 Mayıs 2024 20:09

Arkadaşlar merhaba. Ben de Ağrıya gelecekler arasındayım nasipse. 20 yıllık memurum, ikinci şark görevim. Ailemi getirmeyi düşünmüyorum. Lojman durumları nasıl, biz gibi ihtiyarlar nerelerde kalıyor (polis evi, apart, lojman vs) &#128521;

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