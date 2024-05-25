Ağrı 2024 atama

evet bissürü kreşler var bizde bu sene yeni vericez çocuğu. Ben merkezdeyim jandarmayım zaten emniyette aynı yerde . cumhuriyet caddesi var kocaman . bissürü kafeleri flan var sosyal aktivite yönünden gelişmiş kalabalık . birde imandan herşey geliyor çeşit çeşit araç gereçler özellikle çok uygun bir şehir kiaralarda uygun biz mesela eşyalaı daire tuttuk gerekirse sizin içinde apartmana sorarım merkezde heryere yakın .en buyuk ilçesi dogubeyazıt . bura merkezden daha buyuk diyorlar ama ben gittim guzel avms flan var merkezde yok ama okadar buyuk değil . patnosta guzel ama çok soğuk ben iki ilçelerde çalıştım en son merkeze geldim. insanları esnafları gayet cana yakın ama askere polise birturlu ısınamadılar. Ha birde yeni buyuk avm yapıyorlar merkezde .

evet bissürü kreşler var bizde bu sene yeni vericez çocuğu. Ben merkezdeyim jandarmayım zaten emniyette aynı yerde . cumhuriyet caddesi var kocaman . bissürü kafeleri flan var sosyal aktivite yönünden gelişmiş kalabalık . birde imandan herşey geliyor çeşit çeşit araç gereçler özellikle çok uygun bir şehir kiaralarda uygun biz mesela eşyalaı daire tuttuk gerekirse sizin içinde apartmana sorarım merkezde heryere yakın .en buyuk ilçesi dogubeyazıt . bura merkezden daha buyuk diyorlar ama ben gittim guzel avms flan var merkezde yok ama okadar buyuk değil . patnosta guzel ama çok soğuk ben iki ilçelerde çalıştım en son merkeze geldim. insanları esnafları gayet cana yakın ama askere polise birturlu ısınamadılar. Ha birde yeni buyuk avm yapıyorlar merkezde .