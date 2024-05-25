Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


25 Mayıs 2024 18:04
Deprem bölgesine ataması yapılan var mı?

Hatay Maraş Antep çıkan oldumu personel ihtiyacımız yok diyorlardı


hakkan1
Aday Memur
25 Mayıs 2024 18:24
olumsuz
Toplam 1 mesaj

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