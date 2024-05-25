Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


25 Mayıs 2024 18:19
V.H.K.İ. hakkında

Merhaba arkadaşlar iki sorum olacak

Araziye çıkan ve arazide çalışan bir v.h.k.i. arazi tazminati alir mi? isterse araziye cikmak istemeyebilir mi ?

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