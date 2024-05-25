Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


25 Mayıs 2024 18:35
2022 EKYS. sınavinin gecerlilik süresi ne zaman biter

bu sinav Ağustos 2023te tekrar değerlendirildi bu yüzden geçerliliği hangi yıl bıtecek

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