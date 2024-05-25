Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


25 Mayıs 2024 18:43
2022 EKYS gecerlilik süresi uzadı mı?

2023Agustosta sinav tekrar degerlendirildigi ocin sinavin gecerlilik sureside bir yil uzar mi

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