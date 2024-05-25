Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


25 Mayıs 2024 19:14
Maarif modeli eğitici eğitimi

Maarif modeli eğitici eğitimi listesindeyim, eğitim Erzurum'da yapılacakmış,gitmek istemiyorum, ne yapabilirim


recepmumcu
Aday Memur
25 Mayıs 2024 20:47

Sanırım şu an tek çare rapor almak .bu arada branş neydi hocam

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