Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


25 Mayıs 2024 20:03
Mazeret tayininde tek bir şehir mi seçebiliyoruz?

Ben engelli bir öğretmenim. Agustos ayinda il dışı mazeret tayini isteginde bulunacagim. Tercih yaparken tek bir şehir mi seçebiliyoruz? Ve sadece o sehirdeki okullara mı basvurabiliyoruz?


bahçesaray
Memur
25 Mayıs 2024 20:35
il dışı eş durumu mu il dışı sağlık mazeretine bağlı yer değiştirme
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