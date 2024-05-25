Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


25 Mayıs 2024 20:52
Öğretmenler zorunlu yer değişikliği

idareciden daha idareci davranan, idareci eskiten öğretmenlere hayırlı olsun. Çok şükür


asır1000
Aday Memur
25 Mayıs 2024 21:17

Geç kalınmış bir karar.20-30 yıl aynı okulda olmamalı.


Unutmasakinevlat
Aday Memur
25 Mayıs 2024 21:39
28 yıl oldu artık velilerin hepsi eski öğrencim.2 tane ücretli 1 kadrolu öğretmen öğrencim. ayrılmak istemiyorum okuldan.

mivoltan
Aday Memur
25 Mayıs 2024 21:43

Hocam, şu anda müdür yardımcısı olarak geldiğim okulda, 9 kişinin 15-25 yıl arası değişen hizmeti var. Yıllardır aynı okuldalar. Birine ses çıkarıyorum 5'i bir olup karşılık veriyor. Kaç tane Müdür Yardımcısı eskittikleri hakkında konuşup gurur duyuyorlar kendileriyle. Pişman oldum açıkçası geldiğime


Lalo Salamanca
Memur
25 Mayıs 2024 22:01

Peki aynı okulda 12 yıldan fazla öğretmenlik yapan kişi, idarecilik sınavına girip aynı okula müdür yardımcısı olabilir mi ? Burada bir açık var sanki


63fenci
Şube Müdürü
25 Mayıs 2024 22:02

Rotasyon faydalıysa 5 yılda bir olsun.Gerçekten okula yeni gelen öğretmen çok verimli, 12 yılın üzerindeki öğretmenler çok verimsizse rotasyon gelsin.


Alex10alec
Şube Müdürü
25 Mayıs 2024 22:08

Emekli ol hocam yeter artık yerinizi gençlere bırakın kendini artık okulun sahibi zannediyorsundur sen

Unutmasakinevlat, 56 dk. önce
28 yıl oldu artık velilerin hepsi eski öğrencim.2 tane ücretli 1 kadrolu öğretmen öğrencim. ayrılmak istemiyorum okuldan.

mivoltan
Aday Memur
25 Mayıs 2024 22:13

Hocam, bir öğretmen 25 yıldır bizim okulda. sınav, zümre vs. hep müdür yardımcısı arkadaşı yapıyor. Verimli olacaktır Hocam umarım adaletli bir şekilde rotasyon olur. Çünkü işin ucu dayıları olanlara değerse adaletli olacağını düşünmüyorum.

63fenci, 33 dk. önce

Rotasyon faydalıysa 5 yılda bir olsun.Gerçekten okula yeni gelen öğretmen çok verimli, 12 yılın üzerindeki öğretmenler çok verimsizse rotasyon gelsin.


matemkogr
Şef
25 Mayıs 2024 22:32

İdarecilerin rotasyonu destekleme sebebi öğretmenlere daha ragat mobbing uygulamak mıdır?

mivoltan, 52 dk. önce

Hocam, şu anda müdür yardımcısı olarak geldiğim okulda, 9 kişinin 15-25 yıl arası değişen hizmeti var. Yıllardır aynı okuldalar. Birine ses çıkarıyorum 5'i bir olup karşılık veriyor. Kaç tane Müdür Yardımcısı eskittikleri hakkında konuşup gurur duyuyorlar kendileriyle. Pişman oldum açıkçası geldiğime

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