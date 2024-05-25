Öğretmenlere zorunlu yer değişikliği

Bakın dostlar rotasyon olmalıdır ama bu işlerin çözümü bu değil.çözüm isteyenler yazacaklarımı iyi okusun.eğer yer değişikliği isteniyorsa bu işlerin bin bir türlü yolu var yazıyorum
1-herkese 15 saat ders ver fazlasına 1 norm aç
2-okul müdürünün 2 saat derse girme,müdür yardımcılarının 6 saat derse girme zorunluluğunu kaldır norm aç
3-zorunlu emeklilik yaşını öğretmende 55 e sabitle isteğe bağlı 50 yap emekli maaşını 3-2 ver millet emekli olsun yer açılsın
4-uzman baş öğretmenlik tazminatını emekliliğe yansıt emekli olunca rahat olacağını bilen emekli olsun
5-emekli ikramiyesini bir ev parası yap
6-nasıl her yere mantar gibi daire ev yapılıyorsa sen de yeni okullar aç kadro olsun şehir 10 katına çıkmış nüfusu,okul sayısı artmamış okul yap yer olsun
7-sınıf öğrenci sayısını 25 yap üstüne yeni şube aç norm açılsın ders saati artsın
8-zorunlu hizmet yerlerinde çalışana ekstra maaş teşviği ve servis lojman kira desteği ver öğretmen geleyim kaçayım diye uğraşmasın
9-depo işini kaldır eşler illa birleşmek istiyosa açık olan yerde birleşsin batıya yığma norm fazlalarını
10-sabahçı öğlenci okul modeli yap sabah öğretmeni farklı öğlen öğretmeni farklı olsun yer açılsın
11-zorunlu hizmet affı gibi saçmalıklara artık girme bırak zorunlu hizmeti tamamlasın orda da birileri çalışsın
Sirkülasyon olsun diyen adam bunları ve daha fazlası için uğraşır.Öyle düzmece rotasyonlarla bu iş olmaz birileri yine muaf olur geçer gider
Bakın dostlar rotasyon olmalıdır ama bu işlerin çözümü bu değil.çözüm isteyenler yazacaklarımı iyi okusun.eğer yer değişikliği isteniyorsa bu işlerin bin bir türlü yolu var yazıyorum
1-herkese 15 saat ders ver fazlasına 1 norm aç
2-okul müdürünün 2 saat derse girme,müdür yardımcılarının 6 saat derse girme zorunluluğunu kaldır norm aç
3-zorunlu emeklilik yaşını öğretmende 55 e sabitle isteğe bağlı 50 yap emekli maaşını 3-2 ver millet emekli olsun yer açılsın
4-uzman baş öğretmenlik tazminatını emekliliğe yansıt emekli olunca rahat olacağını bilen emekli olsun
5-emekli ikramiyesini bir ev parası yap
6-nasıl her yere mantar gibi daire ev yapılıyorsa sen de yeni okullar aç kadro olsun şehir 10 katına çıkmış nüfusu,okul sayısı artmamış okul yap yer olsun
7-sınıf öğrenci sayısını 25 yap üstüne yeni şube aç norm açılsın ders saati artsın
8-zorunlu hizmet yerlerinde çalışana ekstra maaş teşviği ve servis lojman kira desteği ver öğretmen geleyim kaçayım diye uğraşmasın
9-depo işini kaldır eşler illa birleşmek istiyosa açık olan yerde birleşsin batıya yığma norm fazlalarını
10-sabahçı öğlenci okul modeli yap sabah öğretmeni farklı öğlen öğretmeni farklı olsun yer açılsın
11-zorunlu hizmet affı gibi saçmalıklara artık girme bırak zorunlu hizmeti tamamlasın orda da birileri çalışsın
Sirkülasyon olsun diyen adam bunları ve daha fazlası için uğraşır.Öyle düzmece rotasyonlarla bu iş olmaz birileri yine muaf olur geçer gider