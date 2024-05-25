Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
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25 Mayıs 2024 20:52
Öğretmenlere zorunlu yer değişikliği

idareciden daha idareci davranan, idareci eskiten öğretmenlere hayırlı olsun. Çok şükür


asır1000
Aday Memur
25 Mayıs 2024 21:17

Geç kalınmış bir karar.20-30 yıl aynı okulda olmamalı.


Unutmasakinevlat
Aday Memur
25 Mayıs 2024 21:39
28 yıl oldu artık velilerin hepsi eski öğrencim.2 tane ücretli 1 kadrolu öğretmen öğrencim. ayrılmak istemiyorum okuldan.

mivoltan
Aday Memur
25 Mayıs 2024 21:43

Hocam, şu anda müdür yardımcısı olarak geldiğim okulda, 9 kişinin 15-25 yıl arası değişen hizmeti var. Yıllardır aynı okuldalar. Birine ses çıkarıyorum 5'i bir olup karşılık veriyor. Kaç tane Müdür Yardımcısı eskittikleri hakkında konuşup gurur duyuyorlar kendileriyle. Pişman oldum açıkçası geldiğime


Lalo Salamanca
Memur
25 Mayıs 2024 22:01

Peki aynı okulda 12 yıldan fazla öğretmenlik yapan kişi, idarecilik sınavına girip aynı okula müdür yardımcısı olabilir mi ? Burada bir açık var sanki


63fenci
Şube Müdürü
25 Mayıs 2024 22:02

Rotasyon faydalıysa 5 yılda bir olsun.Gerçekten okula yeni gelen öğretmen çok verimli, 12 yılın üzerindeki öğretmenler çok verimsizse rotasyon gelsin.


Alex10alec
Şube Müdürü
25 Mayıs 2024 22:08

Emekli ol hocam yeter artık yerinizi gençlere bırakın kendini artık okulun sahibi zannediyorsundur sen

Unutmasakinevlat, Dün
28 yıl oldu artık velilerin hepsi eski öğrencim.2 tane ücretli 1 kadrolu öğretmen öğrencim. ayrılmak istemiyorum okuldan.

mivoltan
Aday Memur
25 Mayıs 2024 22:13

Hocam, bir öğretmen 25 yıldır bizim okulda. sınav, zümre vs. hep müdür yardımcısı arkadaşı yapıyor. Verimli olacaktır Hocam umarım adaletli bir şekilde rotasyon olur. Çünkü işin ucu dayıları olanlara değerse adaletli olacağını düşünmüyorum.

63fenci, Dün

Rotasyon faydalıysa 5 yılda bir olsun.Gerçekten okula yeni gelen öğretmen çok verimli, 12 yılın üzerindeki öğretmenler çok verimsizse rotasyon gelsin.


matemkogr
Şef
25 Mayıs 2024 22:32

İdarecilerin rotasyonu destekleme sebebi öğretmenlere daha ragat mobbing uygulamak mıdır?

mivoltan, Dün

Hocam, şu anda müdür yardımcısı olarak geldiğim okulda, 9 kişinin 15-25 yıl arası değişen hizmeti var. Yıllardır aynı okuldalar. Birine ses çıkarıyorum 5'i bir olup karşılık veriyor. Kaç tane Müdür Yardımcısı eskittikleri hakkında konuşup gurur duyuyorlar kendileriyle. Pişman oldum açıkçası geldiğime


Unutmasakinevlat
Aday Memur
25 Mayıs 2024 22:38
ben emekli olunca yerime sen mi gelecen
Alex10alec, Dün

Emekli ol hocam yeter artık yerinizi gençlere bırakın kendini artık okulun sahibi zannediyorsundur sen


windows7
Şube Müdürü
25 Mayıs 2024 23:10
şimdi sınıf öğretmeni sınıfını bırakıp gidecek mi? ben hayatımda bu kadar tek düze bir karar görmedim.

Stargate_73
Şef
25 Mayıs 2024 23:59

E bir zahmet 12 yıl kaldığınız okuldan gidiverin . Hiçbir Okulda 5 yıldan fazla çalışmadım. Nedir bu rahatlık!? 25 yıllık öğretmenim. Bu düzenin değişmesi lazım.


Datdiriditdit
Aday Memur
26 Mayıs 2024 00:05

Rotasyon dediğimiz şey A okulunda 25 yıl çalışmış 400 puanı olan öğretmen b okuluna. b okulunda 24 yıl çalışmış 399 puanlı öğretmen A okuluna atanması demek. gerçek anlamda rotasyonun etkisini görebilmek için en az 6 7 yıl daha geçmesi gerekiyor.

63fenci, Dün

Rotasyon faydalıysa 5 yılda bir olsun.Gerçekten okula yeni gelen öğretmen çok verimli, 12 yılın üzerindeki öğretmenler çok verimsizse rotasyon gelsin.


merofen
Memur
26 Mayıs 2024 00:24
Neden 12 yıl esas alındı anlayan var mı düz hesap en az 10 yıl deselerdi mesela

oyuncu5561
Aday Memur
26 Mayıs 2024 00:32
12 yıllıklar iyice palazlanmış demek ki
merofen, Bugün
Neden 12 yıl esas alındı anlayan var mı düz hesap en az 10 yıl deselerdi mesela

merofen
Memur
26 Mayıs 2024 09:49
Yahu mantıklı bir açıklaması yok mu diyorum bir okulda en fazla düz hesap 10 yıl çalışma şartı olsaydı niye 12 yıl
oyuncu5561, Bugün
12 yıllıklar iyice palazlanmış demek ki

majesteleri7
Şube Müdürü
26 Mayıs 2024 10:30

Bakın dostlar rotasyon olmalıdır ama bu işlerin çözümü bu değil.çözüm isteyenler yazacaklarımı iyi okusun.eğer yer değişikliği isteniyorsa bu işlerin bin bir türlü yolu var yazıyorum

1-herkese 15 saat ders ver fazlasına 1 norm aç

2-okul müdürünün 2 saat derse girme,müdür yardımcılarının 6 saat derse girme zorunluluğunu kaldır norm aç

3-zorunlu emeklilik yaşını öğretmende 55 e sabitle isteğe bağlı 50 yap emekli maaşını 3-2 ver millet emekli olsun yer açılsın

4-uzman baş öğretmenlik tazminatını emekliliğe yansıt emekli olunca rahat olacağını bilen emekli olsun

5-emekli ikramiyesini bir ev parası yap

6-nasıl her yere mantar gibi daire ev yapılıyorsa sen de yeni okullar aç kadro olsun şehir 10 katına çıkmış nüfusu,okul sayısı artmamış okul yap yer olsun

7-sınıf öğrenci sayısını 25 yap üstüne yeni şube aç norm açılsın ders saati artsın

8-zorunlu hizmet yerlerinde çalışana ekstra maaş teşviği ve servis lojman kira desteği ver öğretmen geleyim kaçayım diye uğraşmasın

9-depo işini kaldır eşler illa birleşmek istiyosa açık olan yerde birleşsin batıya yığma norm fazlalarını

10-sabahçı öğlenci okul modeli yap sabah öğretmeni farklı öğlen öğretmeni farklı olsun yer açılsın

11-zorunlu hizmet affı gibi saçmalıklara artık girme bırak zorunlu hizmeti tamamlasın orda da birileri çalışsın

Sirkülasyon olsun diyen adam bunları ve daha fazlası için uğraşır.Öyle düzmece rotasyonlarla bu iş olmaz birileri yine muaf olur geçer gider


majesteleri7
Şube Müdürü
26 Mayıs 2024 10:37

12-proje okullarını tayin sistemine aç birilerinin adamı çalışıp durmasın yer değişimi olsun

13-öğretmenlere kariyer hakkı tanı sınavla hakkaniyetli şekilde öğretmen müdür yardımcılığından,müdürlük,şube müdürlüğü,il milli eğitim müdürlüğüne kadar yükselebilsin yer açılsın

14-öğretmenlik dışında memurluğa geçmek isteyene hak ver yer açılsın

Vs vs vs

majesteleri7, 3 saat önce

Bakın dostlar rotasyon olmalıdır ama bu işlerin çözümü bu değil.çözüm isteyenler yazacaklarımı iyi okusun.eğer yer değişikliği isteniyorsa bu işlerin bin bir türlü yolu var yazıyorum

1-herkese 15 saat ders ver fazlasına 1 norm aç

2-okul müdürünün 2 saat derse girme,müdür yardımcılarının 6 saat derse girme zorunluluğunu kaldır norm aç

3-zorunlu emeklilik yaşını öğretmende 55 e sabitle isteğe bağlı 50 yap emekli maaşını 3-2 ver millet emekli olsun yer açılsın

4-uzman baş öğretmenlik tazminatını emekliliğe yansıt emekli olunca rahat olacağını bilen emekli olsun

5-emekli ikramiyesini bir ev parası yap

6-nasıl her yere mantar gibi daire ev yapılıyorsa sen de yeni okullar aç kadro olsun şehir 10 katına çıkmış nüfusu,okul sayısı artmamış okul yap yer olsun

7-sınıf öğrenci sayısını 25 yap üstüne yeni şube aç norm açılsın ders saati artsın

8-zorunlu hizmet yerlerinde çalışana ekstra maaş teşviği ve servis lojman kira desteği ver öğretmen geleyim kaçayım diye uğraşmasın

9-depo işini kaldır eşler illa birleşmek istiyosa açık olan yerde birleşsin batıya yığma norm fazlalarını

10-sabahçı öğlenci okul modeli yap sabah öğretmeni farklı öğlen öğretmeni farklı olsun yer açılsın

11-zorunlu hizmet affı gibi saçmalıklara artık girme bırak zorunlu hizmeti tamamlasın orda da birileri çalışsın

Sirkülasyon olsun diyen adam bunları ve daha fazlası için uğraşır.Öyle düzmece rotasyonlarla bu iş olmaz birileri yine muaf olur geçer gider


atahoca
Müsteşar Yardımcısı
26 Mayıs 2024 12:05

Şerh düşeceğim yerler olmakla beraber soruna çözüm odaklı mantıklı bir bakış...

Bu arada idareci arkadaşlar yetkisini bilse kendilerine mobbing yapılamaz. Gördüğüm kadarıyla eskilerin olduğu okullarda idareciler öğretmene mobbing daha az yapıyor. Gerçi ikisi de sıkıntılı.

Herkesin görev tanımı net belirlenip, MEB ve alt bürokrasi saçma sapan isteklerine son verdiği, kanun ve yönetmelikler uygulandığı zaman sıkıntı olmayacaktır.

majesteleri7, 3 saat önce

Bakın dostlar rotasyon olmalıdır ama bu işlerin çözümü bu değil.çözüm isteyenler yazacaklarımı iyi okusun.eğer yer değişikliği isteniyorsa bu işlerin bin bir türlü yolu var yazıyorum

1-herkese 15 saat ders ver fazlasına 1 norm aç

2-okul müdürünün 2 saat derse girme,müdür yardımcılarının 6 saat derse girme zorunluluğunu kaldır norm aç

3-zorunlu emeklilik yaşını öğretmende 55 e sabitle isteğe bağlı 50 yap emekli maaşını 3-2 ver millet emekli olsun yer açılsın

4-uzman baş öğretmenlik tazminatını emekliliğe yansıt emekli olunca rahat olacağını bilen emekli olsun

5-emekli ikramiyesini bir ev parası yap

6-nasıl her yere mantar gibi daire ev yapılıyorsa sen de yeni okullar aç kadro olsun şehir 10 katına çıkmış nüfusu,okul sayısı artmamış okul yap yer olsun

7-sınıf öğrenci sayısını 25 yap üstüne yeni şube aç norm açılsın ders saati artsın

8-zorunlu hizmet yerlerinde çalışana ekstra maaş teşviği ve servis lojman kira desteği ver öğretmen geleyim kaçayım diye uğraşmasın

9-depo işini kaldır eşler illa birleşmek istiyosa açık olan yerde birleşsin batıya yığma norm fazlalarını

10-sabahçı öğlenci okul modeli yap sabah öğretmeni farklı öğlen öğretmeni farklı olsun yer açılsın

11-zorunlu hizmet affı gibi saçmalıklara artık girme bırak zorunlu hizmeti tamamlasın orda da birileri çalışsın

Sirkülasyon olsun diyen adam bunları ve daha fazlası için uğraşır.Öyle düzmece rotasyonlarla bu iş olmaz birileri yine muaf olur geçer gider


Dekemi
Aday Memur
26 Mayıs 2024 12:05

Eş durumunda öğretmenleri batıda değil doğuda birleştir

majesteleri7, 2 saat önce

12-proje okullarını tayin sistemine aç birilerinin adamı çalışıp durmasın yer değişimi olsun

13-öğretmenlere kariyer hakkı tanı sınavla hakkaniyetli şekilde öğretmen müdür yardımcılığından,müdürlük,şube müdürlüğü,il milli eğitim müdürlüğüne kadar yükselebilsin yer açılsın

14-öğretmenlik dışında memurluğa geçmek isteyene hak ver yer açılsın

Vs vs vs

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