Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


25 Mayıs 2024 21:17
Disiplin amiri

disiplin amirinin bakanlık soruşturma raporunda getirmiş olduğu teklifleri uygulamama gibi bir yetkisi var mı? Bu konuda uzman bilgi sahibi arkadaşların cevabını bekliyorum

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