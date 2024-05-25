Ankara Bilkent Şehir Hastanesi

Merhaba 663 45/a 3+1 sözleşmeli personelim. Çalıştığım birimde mobbing hat safhada. Yer değişikliği dilekçesi verdim kabul edilmedi. Hala aynı birimde çalışıyorum. Haksızlık, adaletsizlik,adam kayırma, görev tanımı dışında işlerde çalıştırılma...her şey mevcut. Psikolojim çok bozuldu. Geçtiğimiz hafta yaşadığım bu stresli hayattan dolayı diyabet tanısı aldım. Her gün intihar etmek istiyorum. Geçen gün evi yaktım ama gözümün önüne annem gelince nasıl söndürdüğümü hatırlamıyorum. Bu arada üniversite mezunu, kpss ile atanmış, tıbbi sekreterim. Sağlık teknikeri ünvanına sahibiz ama birimdeki hemşireler siz sağlıkçı değilsiniz diye aşağılıyorlar. Zamanında bir şekilde kadroya geçirilmiş lise mezunu sekreter bile olmayan veri giriş işletmeni ünvanına sahip insanlar bizden daha iyi şartlarda çalışıyorlar. Kendilerine ait odaları bilgisayarları dolapları var. Gün boyu çerez ve çay eşliğinde film izliyorlar oje sürüyorlar. 12-13.30 arası kapılarını kilitleyip mola veriyorlar. Ben 15 dakika yemek yeyip geri dönüyorum. Maalesef yerimiz belli değil, yeterli sandalyemiz bile yok ve her işi yapmaya zorlanıyoruz. Üstelik iş yükümüz çok fazla olduğu gibi hasta sayısı da çok fazla. Hasta kayıt kabuldeki veri giriş elemanları özel sektöre bağlı şirket çalışanı. Onların işleri de bize yaptırılıyor. Onlar oturup cep telefonundan oyun oynuyorlar. Artık dayanamıyorum istifa etmek istiyorum. Bana yardımcı olursanız sevinirim. Arama motorundan araştırdım ama net bilgi alamadım. İstifa edersem tekrar nasıl ne şekilde memur olabilirim ? Bir daha bu hastanede çalışmak istemiyorum. Şayet istifadan sonra sözleşmeli olduğum için bir hakkım yoksa canıma kıyacağım. Çünkü gidecek yerim yok ölmekten başka çarem kalmıyor.