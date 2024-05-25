Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


25 Mayıs 2024 21:22
eş durumu tayini
ben atandım hemen ücretsiz izne ayrıldım. ücretsiz izne ayrılınca toplu kadroyla kadro aldım. ise başladıktan 1 yıl dolunca tayın istesem eşim kadrolu tarım bakanlığında tayinim çıkar mı acaba?

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