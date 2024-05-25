Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


25 Mayıs 2024 21:45
4b sözleşmeli büro personeli

Merhaba, eşim 8 yıllık kadrolu öğretmen ben ise yeni İstanbul?da sözleşmeli büro personeliyim ben eşimin yanına gidebilir miyim? Ben eşimin bulunduğu ile gitmek istiyorum. İstanbul?da yaşamak istemiyoruz. İkimizde 1. Bölgedeyiz ben onun yanına geçebiliyor muyum kim kime tabi ? Böyle bir şey okudum. ?kurumlar arası gerekli koordinasyon sağlanmak suretiyle her iki kurumun da öncelikli hizmet ihtiyacının bulunduğu yere atanması suretiyle yapılabilir.? Zor mu geçmek yanına.


Lord Shingen
25 Mayıs 2024 22:03

Sizin gitmeniz kadroya geçmeden imkansız çünkü 3+1 e tabisiniz. Eşiniz gelebilir veya kadroya geçtikten sonra eğer kurumunuz muvafakat verirse gidebilirsiniz.

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