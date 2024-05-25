Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


25 Mayıs 2024 21:59
Tayin çevirme, eş durumu mazereti

Bu sene doğudab batıya tayimciyim. Eşim başka ilde aday memur, eşimin yanına mazeret bildirerek dilekçe vermiştim, ancak beni tercih dışı başka ile atama yaptılar. Eşim bulunduğu ilden başka ile atama yapamaz, ne.yapmaliyim arkadaşlar, tekrar dilekçe mi yazmam lazım yer değişimi için?


onlythemiracle
Şef
25 Mayıs 2024 22:05

Konuyu yanlış yere açmışım silebilir misiniz buradan?

Toplam 1 mesaj

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