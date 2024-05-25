Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


25 Mayıs 2024 22:01
Eş durumu tayin çevirme

Bu sene doğudab batıya tayimciyim. Eşim başka ilde aday memur, eşimin yanına mazeret bildirerek dilekçe vermiştim, ancak beni tercih dışı başka ile atama yaptılar. Eşim bulunduğu ilden başka ile atama yapamaz, ne.yapmaliyim arkadaşlar, tekrar dilekçe mi yazmam lazım yer değişimi için?

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