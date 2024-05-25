KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


25 Mayıs 2024 23:03
Lisans okuyana önlisans diploması verilir mi

4 yıllık bir üniversiteyi bitirmeyen veya biriremeyenlere istemeleri halindeüniversite tarafından 2 yıllık (alansız) önlisans diploması verilmesi uygulaması hala geçerli midir?

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