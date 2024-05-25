Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


25 Mayıs 2024 23:56
ENGELLİ MEMUR

Merhaba arkadaşlar, engelli raporu aldım şeker, tansiyon ve obeziteden engel oranım %55 fakat çalıştırılamayacağı işlerin niteliğinde çalışır yazıyor. Ben gece çalışmamak için rapor almak istemiştim DMK?da ?engelli memura da isteği dışında gece nöbeti verilemez? maddesine dayanarak ben gece çalışmak istemeyebilir miyim

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