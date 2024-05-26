Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


26 Mayıs 2024 00:02
Batıdaki bütün illerde 3 yıl şartı kaldırılsın

Batıdaki bütün illerde 3 yıl şartı kaldırılsın


Datdiriditdit
Aday Memur
26 Mayıs 2024 00:09

Paşam gitmek istediği okulu söyle de senin atamanı oraya yapsınlar. Hatta gittiğin okulu beğenmezsen bir kaç ay sonra istediğin başka bir okula göndersinler

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