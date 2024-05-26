Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


26 Mayıs 2024 00:03
Erzurum 2024 atama

Şehir hakkında bilgi verebilecek var mı aceba...


blackvein
Aday Memur
26 Mayıs 2024 07:57

Erzuruma atanan arkadaşlara hayırlı olsun. Kış mevsiminin uzun sürmesi sosyallik durumunuzu etkiliyor. Mayıs ayının sonu geldi halen Öyle bir hava alayım diye dışarı çıkamıyoruz. Çok soğuk olsa da nem oranı çok düşük olduğundan ısınma sorunu genellikle yaşanmıyor özellikle merkezi sistem evlerde. Diğer doğu illerine kıyasla gelişmiş bir şehir ulaşım hastane kreş okul Avm o yönlerden sorun yaşamazsınız. Batıya göre nispeten ucuz bir şehir (kira kreş ev fiyatları). 6 yıldan 4 yıla düşmesiyle bunalmaya başladığınızda batıya dönüş vakti gelir. İnsanları her ilde olduğu gibi iyisi de kötüsü de var. Soğuk olduğundan dışarıda çok fazla olay olmuyor. Aklıma gelenler bunlar ön fikir vermek için tekrar hayırlı olsun herkese

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