Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


26 Mayıs 2024 00:12
Rotasyon Şovvvv
Süper oldu süper .Rotasyon geldi yiyiciler mobingciler eş durumuyla kapak atanlar faka bastı ne de iyi oldu.Bekarlar doğuda çürüyecek sandınız heh hadi ordan ! Rotasyon sayesinde artik hareketlilik artar.Rotasyon zamanı gelen artık rotasyona uğramadan kendi tercihini verecek.#Sakınzırlamayın

merofen
Memur
26 Mayıs 2024 00:20
Ne zaman yapılacak tarihi bile belli değil

ogretmenadayi22
Memur
26 Mayıs 2024 00:21
Allah sana akıl fikir versin, batıdakiler doğuya gidecek sanıyor

MS0640
Aday Memur
26 Mayıs 2024 00:22

İl içi olacak


oyuncu5561
Aday Memur
26 Mayıs 2024 00:23
Biz gidemesek de sizin keyfiniz bitecek !
ogretmenadayi22, 2 saat önce
Allah sana akıl fikir versin, batıdakiler doğuya gidecek sanıyor

ogretmenadayi22
Memur
26 Mayıs 2024 00:25
Bak güzel kardeşim, Bakırköydeki güzide bir okulda çalışan Ali hoca yine Bakırköyün güzide bir okuluna geçecek. Diğer güzide okulda çalışan Mehmet hoca Ali hocanın okuluna geçecek.
oyuncu5561, 2 saat önce
Biz gidemesek de sizin keyfiniz bitecek !

majesteleri7
Şube Müdürü
26 Mayıs 2024 00:25

Doğu bekarına doğuda rotasyona girme şoku haberine hazır ol o zaman


oyuncu5561
Aday Memur
26 Mayıs 2024 00:26
Bak Zeki kardeşim adam o okulu araştıracak bir şekilde işine gelmeyenler olacak orası olacağına rotasyon gelmeden kendim boş kontenjana geçeyim diyecek bir hareketlenme oluşacak ister istemez .Sen rahat ol faydası olacak
ogretmenadayi22, 2 saat önce
Bak güzel kardeşim, Bakırköydeki güzide bir okulda çalışan Ali hoca yine Bakırköyün güzide bir okuluna geçecek. Diğer güzide okulda çalışan Mehmet hoca Ali hocanın okuluna geçecek.

oyuncu5561
Aday Memur
26 Mayıs 2024 00:28
Ben varım Daha 4. yıl gerçi ama şuan da razıyım rotasyona .Suriye sınırı dağ köyünden kötü yerler varsa ona da bakarız
majesteleri7, 2 saat önce

Doğu bekarına doğuda rotasyona girme şoku haberine hazır ol o zaman


majesteleri7
Şube Müdürü
26 Mayıs 2024 00:38

Dostum ben de rotasyona evet diyenlerdenim ama beklediğin gibi bir kavimler göçü olmayacak onu bekleme.rotasyona girecekler kendi içinde olur il içi il dışına dahil bile etmezler.ayrıca özür durumu olan engelli olan alanında rotasyona girecek okul olmayan ara sınıfı okutanlar falan dahil edilmeyecek falan filan ellerine yüzlerine bulaştıracaklar emin ol.

oyuncu5561, 1 saat önce
Ben varım Daha 4. yıl gerçi ama şuan da razıyım rotasyona .Suriye sınırı dağ köyünden kötü yerler varsa ona da bakarız
Toplam 9 mesaj

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