Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : crops35


26 Mayıs 2024 00:21
Geçici işçiler yılda ne kadar süre çalıştırılır ?

Orman müdürlüğünde geçici işçi olarak girme durumum var da, bu statüdeki personel ne kadar süre çalışıyor ve devamlılığı var mıdır bilgisi olanlar yardımcı olabilir mi ?

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