Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


26 Mayıs 2024 00:35
Çorum 2024 Atama

Çorum şubeler ve karakollar, asayiş ceraim durumları, herkese gore değişir fakat calisilabilecek birimler nerelerdir, çalışma sistemleri nasıldır.Merkeze en yakın git gel yapilacak bir ilçesi varmidir


Asltrk1903
Aday Memur
26 Mayıs 2024 01:47
merkez yogun özellikle karakollar. en yakın ilçesi laçindir sonrasında alacada yazılabilir. merkez de kalmanızı öneririm çünkü lojman sayısı fazla. hayırlı olsun şimdiden
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