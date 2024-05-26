Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


26 Mayıs 2024 01:37
15 günlük sürenin geçmesi durumu

Adalet bakanlığında düz memur olarak çalışmakta iken başka bir bakanlıkta mühendis olarak yerleştirilmeye hak kazandım. Şu anda güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının tamamlanmasını bekliyorum. Olumlu sonuçlandığı taktirde Doğal olarak kazandığım yerden 15 gün içerisinde işe başlamam için bir tebliğ gelecek. Tebliğ geldiği gibi adalet Bakanlığı?na istifami vereceğim ancak vereceğim istifamın bir de oluru varmış. Adalet Bakanı doğal olarak diğer illerdeki kurumları ziyaret ettiğinden istifa oluru bazen 15 günü geçebilir diye endişeleniyorum. Böyle bir durum söz konusu olursa kazandığım bakanlıktan sizce 15 gün süre üzerine ek bir süre talep edebilir miyim veya buna nasıl bir çözüm bulabilirim cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim

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