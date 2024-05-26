Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


26 Mayıs 2024 01:46
Eş durumu tayini

Eşim sağlıkçı ben öğretmenim. Eşim tayin isteyecek adanaya. Ben de hemen ardından eş durumundan başvuru yapacağım. Eş durumu sonuclandiktan sonra il emrine mi veriliyor yoksa nokta atışı yapma imkanımız oluyor mu? Bir de görev yerimi merkez ilçeler dışında diğer ilçelere verme ihtimalleri var mıdır?

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