Atnalı böbrek infaz koruma memuru olmaya engel midir?

Merhabalar başlıkta da belirttiğim gibi. Polisliğe ve askerliğe engel olmadığını biliyorum. Ama infaz koruma memurları başka bir sağlık yönetmeliğine bağlı diye biliyorum

Benim gibi atnalı böbreğe sahip olupta infaz koruma memuru olan, sağlıktan geçen arkadaş varsa ve yazarsa çok memnun olurum. Ben de yönetmeliği okudum ancak engel mi değil mi tam olamadım. Doktorlar yönetmeliği güncel takip edip tam anlayıp eliyorlardır değil mi? Vurdumduymaz bir doktora gelirim diye ödüm kopuyor