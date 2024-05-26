Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


26 Mayıs 2024 08:46
Süt İzni Kullanımı
Arkadaşlar okulum evime 94 km ve meslek lisesi. 15 saat dersim var. Pazartesi 10 saat cuma 5 saat şeklinde ders programını düzenletme hakkım var mı ???

SorunCevaplayıN
Genel Müdür
26 Mayıs 2024 08:52

Yok. İdare isterse yapar. Süt izni oyle birsey değil. Gün içinde verilen bir izin


ebuducane
Daire Başkanı
26 Mayıs 2024 09:22
Hocam süt izninin kullanımında kullanılacak saatler anneye sorulur diyor ? haftada 15 saat dersi olan bir öğretmenin zaten 2 gününü genelde boşaltıyorlar. süt izni olan öğretmen işin ayrıca düzenlemek zorunda değiller mi?
SorunCevaplayıN, 1 saat önce

Yok. İdare isterse yapar. Süt izni oyle birsey değil. Gün içinde verilen bir izin

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

LGS SorunsalıSınavı erken bitirip konuşan öğrenciÖmk neden meclise gelmedi?Rotasyon ŞovvvvÖmkda başöğretmenlik süresi ne olur.?Ömk bu seneye yetişir mi?Öğretmenler zorunlu yer değişikliğiTorpil değil de ne?Rotasyon ne zaman gelecekÖmk her hafta bu hafta gelecek

Sözlük

yasımı tutacaksın 1 badana 1 zeytinyağı 1 Security 2017 1 Halka Arz 2 pamuk 1 benzetmek 2 yetenek 2 hissizlik 1 sokak hayvanları 1

Son Haberler

Şampiyonluk düğümü bugün çözülüyor82 yıl önce yazılan kitabın basılması için çalışma başlatıldıDiyarbakır'da bahis çetesine 'backup' operasyonu: 9 tutuklamaBolu'da, yem karma makinesine kapılan besici öldüHatay'da caddeler göle döndü, araçlar suya gömüldü

Editörün Seçimi

İl ici açıklanan iller2024 Mayıs maaşlarımızı yazalımYoksulluk sınırı, Nisan ayında 58,206 TL oldu. Sarı Sendikalardan İstifa.Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıPromosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?Uygun ve güzel tatil yeri