Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


26 Mayıs 2024 09:09
4B Aile Bakanligi Eğitim Tayin
Aile bakanliginda 4b li ise yeni girenler Başka ilde Üniversiteyi kazandigi taktirde tayin istiyebilirmi

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