Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


26 Mayıs 2024 09:52
Tercih Listesine bakmak
Hayırlı sabahlar herkesin tercihi hayırlı olsun. Jnet ağı üzerinde ki İ-Atamadan yaptığım tercihin 28 Nisanda ki son haline liste halinde nasıl ulaşabilirim

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