Tercih listesine bakmak istiyorum

Burası daha aktif ve yardımcı olabilicekler çıkabiliceğinden yazıyorum. Jandarma personeli olarak herkesin tercihi hayırlı olsun. Jnet ağı üzerinden İ-Atamadan yaptığım tercih listesinin son hali olan 28 Nisanda ki listeye nasıl ulaşabilirim.

Burası daha aktif ve yardımcı olabilicekler çıkabiliceğinden yazıyorum. Jandarma personeli olarak herkesin tercihi hayırlı olsun. Jnet ağı üzerinden İ-Atamadan yaptığım tercih listesinin son hali olan 28 Nisanda ki listeye nasıl ulaşabilirim.