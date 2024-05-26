Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


26 Mayıs 2024 10:00
5510 geçici madde 2 b metni yorumu yardım

Geçici madde 2

b) Sigortalının bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra geçen sürelerdeki prim ödeme gün sayılarına ait aylığı, aylık talep tarihindeki toplam prim ödeme gün sayısı üzerinden 29 uncu madde hükümlerine göre hesaplanacak aylığının, bu Kanunun yürürlük tarihinden sonraki prim ödeme gün sayısına orantılı bölümü kadardır. Ancak, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 3600 prim gün sayısını doldurmamış olan sigortalıların yaşlılık aylığı bağlama oranının hesabında, sigortalının Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra geçen ve Kanunun yürürlük tarihinden önceki prim gün sayısını 3600 güne tamamlayan hizmet sürelerinin her 360 günü için %3 oranı esas alınır.

hocalarım şu şekilde yorumladım sizce doğru mu yorumladım çevrenizde ya da sendikanızda konuya vakıf birileri varsa sorabilir misiniz?

yorumum: 2008 öncesi sigorta girişi varsa bu süre 3600 e tamamlana kadar yani 10 yıla tamamlana kadar her yıl için aylık bağlama oranı %2 değil % 3 olarak hesaplanacak.

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