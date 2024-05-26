Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


26 Mayıs 2024 10:52
2024 EGM genel atama

İkinci şark hizmetimi yaparken hizmet sürem dolmadan tercih gelmeden tercih yapmadan tayinim başka bir şark iline çıktı 34. Madde haricî ihtimal yok . Bu konu ile ilgili ne yapabilirim detaylı bilgi paylaşacak var mi

Çok Yazılan Konular

2024 genel atama dönemiPolis olmanın pişmanlığı27 Aralık'ta açığa alınan memurlarİcralık polisler tek başlıkDiyarbakır 2024 atamaBatı batı atamaları açıklanmadı mı?Her adli soruşturmaya idari soruşturma açılır mı?Siirt 2024 atamaVan 2024 atamaİstanbul 2024 atama

Sözlük

Giyim tarzı 2 gezegen geçit ötreni 1 yasımı tutacaksın 1 benzetmek 2 Halka Arz 2 yetenek 2 Bugün olanlar 5 uçuk kaçık fikirler 2 badana 1 zeytinyağı 1

Son Haberler

Süre doluyor! 7 milyonu aşkın sürücü ehliyetini yenilemediKentsel dönüşüm ve konut arzını hızlandıracak yeni çalışma son aşamaya geldiKonut fiyatlarındaki düşüş sürüyorBakanlık o illeri mercek altına alınacakErzurum'da örnek paylaşım kültürü: Askıda gözlük

Editörün Seçimi

İl ici açıklanan iller2024 Mayıs maaşlarımızı yazalımYoksulluk sınırı, Nisan ayında 58,206 TL oldu. Sarı Sendikalardan İstifa.Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıPromosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?Uygun ve güzel tatil yeri