Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


26 Mayıs 2024 10:52
Tercih yapmadığım halde atamam yapıldı

İkinci şark hizmetimi yaparken hizmet sürem dolmadan tercih gelmeden tercih yapmadan tayinim başka bir şark iline çıktı 34. Madde haricî ihtimal yok . Bu konu ile ilgili ne yapabilirim detaylı bilgi paylaşacak var mi

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