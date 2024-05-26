Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


26 Mayıs 2024 10:57
Antalya 2024 Atama

Antalyaya tayini çıkan arkadaşlar için fikir alışverişinde bulunmak adına açılmıştır. Orada görev yapan arkadaşlar şehir hakkında tecrübelerini yazarsa tayincilere yardımcı olmuş olurlar.

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