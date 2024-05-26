Yozgat 2024 atama

Yozgat klasik bir Anadolu şehridir, az çok iç Anadolu hakkında bilginiz varsa anlarsanız zaten. İl merkezinde avm var, çamlık milli Parkı var üniversiteden dolayı bir tık sosyal yaşam alanı daha fazladır ancak biz yozgatlı olarak kesinlikle sorgun ya da Boğazlıyan ilçelerini tavsiye ederim. özellikle sorgun en büyük ilçesi yerleşim olarak düz bir alana sahip, Ankara 250 km Kayseri 150 km mesafede büyük şehir ihtiyacını gün içinde karşılayıp dönersiniz. Boğazlıyan ise Kayseri merkeze 90 km olduğu için tercih edilebilir. Sorgun da kiralık ev bakımından sorun yaşamazsınız yeterince ev var özellikle yeni hastane civarını tavsiye ederim tamamen yeni binalar mevcut. hayırlısı olsun

Yozgat klasik bir Anadolu şehridir, az çok iç Anadolu hakkında bilginiz varsa anlarsanız zaten. İl merkezinde avm var, çamlık milli Parkı var üniversiteden dolayı bir tık sosyal yaşam alanı daha fazladır ancak biz yozgatlı olarak kesinlikle sorgun ya da Boğazlıyan ilçelerini tavsiye ederim. özellikle sorgun en büyük ilçesi yerleşim olarak düz bir alana sahip, Ankara 250 km Kayseri 150 km mesafede büyük şehir ihtiyacını gün içinde karşılayıp dönersiniz. Boğazlıyan ise Kayseri merkeze 90 km olduğu için tercih edilebilir. Sorgun da kiralık ev bakımından sorun yaşamazsınız yeterince ev var özellikle yeni hastane civarını tavsiye ederim tamamen yeni binalar mevcut. hayırlısı olsun

Yalcn19, 5 saat önce Kardeşim öncelikle hayırlı olsun, Yozgat olarak sevineceğin durum iyiki Ankara İstanbul olmamış diceksin başka normal büyük köyden farksız Sorgun u yaz geç merkez den daha iyidir merkez her yer yokuş düz yeri yok amir fazla nüfusları imkanları sorgun ile aynı