Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


26 Mayıs 2024 11:34
Yozgat 2024 atama

merhaba gerekse hayırlı olsun...2024 yılı tayini Yozgat'a çıkanlar,daha önce Yozgat'ta çalışmış olanlar sosyal hayat, şehir, Yozgat halkı, imkanlar nasıldır, ilçelerinde çalışanlar varsa ilçeleri hakkında bilgi verirseniz güzel olur... Herkese hayırlı olsun şimdiden.


turkuaz ulugbey
Genel Müdür
26 Mayıs 2024 13:53
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turkuaz ulugbey
Genel Müdür
26 Mayıs 2024 14:35
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Yalcn19
Aday Memur
27 Mayıs 2024 07:58
Kardeşim öncelikle hayırlı olsun, Yozgat olarak sevineceğin durum iyiki Ankara İstanbul olmamış diceksin başka normal büyük köyden farksız Sorgun u yaz geç merkez den daha iyidir merkez her yer yokuş düz yeri yok amir fazla nüfusları imkanları sorgun ile aynı

GırqırAli
Memur
27 Mayıs 2024 08:47
Yozgat klasik bir Anadolu şehridir, az çok iç Anadolu hakkında bilginiz varsa anlarsanız zaten. İl merkezinde avm var, çamlık milli Parkı var üniversiteden dolayı bir tık sosyal yaşam alanı daha fazladır ancak biz yozgatlı olarak kesinlikle sorgun ya da Boğazlıyan ilçelerini tavsiye ederim. özellikle sorgun en büyük ilçesi yerleşim olarak düz bir alana sahip, Ankara 250 km Kayseri 150 km mesafede büyük şehir ihtiyacını gün içinde karşılayıp dönersiniz. Boğazlıyan ise Kayseri merkeze 90 km olduğu için tercih edilebilir. Sorgun da kiralık ev bakımından sorun yaşamazsınız yeterince ev var özellikle yeni hastane civarını tavsiye ederim tamamen yeni binalar mevcut. hayırlısı olsun
Yalcn19, 5 saat önce
Kardeşim öncelikle hayırlı olsun, Yozgat olarak sevineceğin durum iyiki Ankara İstanbul olmamış diceksin başka normal büyük köyden farksız Sorgun u yaz geç merkez den daha iyidir merkez her yer yokuş düz yeri yok amir fazla nüfusları imkanları sorgun ile aynı
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