Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


26 Mayıs 2024 11:41
Zorunlu OYAK kaldırılmalı

Oyak artık güvenilirliğini kaybetmiş, üyeler tarafından sürekli eleştirilen ve üzerinde ciddi bir şaibe olduğu düşünülen yardımlaşma kurumu haline gelmiştir. En kötü bir peçete bile bu enflasyon ortamında yıllık minimum yüzde yüz kar verirken, onlarca şirketi olan ve üyelerin maaşlarından aylık düzenli ciddi miktar nakit girişi olan bir kurumun yıllık yüzde 77 nema vermesi kabul edilemez. Şehitlerin, gazilerin, dağlarda gençliğini feda eden mehmetçiğin parası midelerine oturur! Çocuklarından çıkar! Bu haliyle zorunlu üyelik kaldırılmalıdır. Ben artık şaibeli olduğunu düşündüğüm bir kuruma aylık para vermek istemiyorum. Bununla ilgili kanun çıkmalı ve herkes artık özgür bırakılmalıdır.

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