Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


26 Mayıs 2024 12:02
eş tayini
arkadaşlar merhaba toplu sözleşme ile kadroya geçtik eşimde ben de 2 yıllık personeliz her ikimi de sb de çalışıyoruz 4/c den 3/c ye eş tayini dilekçesi verdik sizce durumu ne olur ?

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