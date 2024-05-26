arkadaşlar merhaba toplu sözleşme ile kadroya geçtik eşimde ben de 2 yıllık personeliz her ikimi de sb de çalışıyoruz 4/c den 3/c ye eş tayini dilekçesi verdik sizce durumu ne olur ?

arkadaşlar merhaba toplu sözleşme ile kadroya geçtik eşimde ben de 2 yıllık personeliz her ikimi de sb de çalışıyoruz 4/c den 3/c ye eş tayini dilekçesi verdik sizce durumu ne olur ?