Doğum sebebiyle atama durdurma

iyi günler devrelerim şeflerim, daha öncesinde 4 yıllık memurken eş durumundan yalovadan aydın iline eş durumundan gelmiştim, burada 2. senem doldu, bölge süresi olarak 6. yılık doldu ve 2. ipkam kabul olmayarak doğu iline tayinim çıktı, eşimin hamilelik durumu var, ve eşim özel sektörde hemşire olarak çalışmaktadır, bu sebeple 1 yıl durdurma verebilir miyim ? dilekçemde ne belirtmeliyim bilgilendirseniz sevinirim

iyi günler devrelerim şeflerim, daha öncesinde 4 yıllık memurken eş durumundan yalovadan aydın iline eş durumundan gelmiştim, burada 2. senem doldu, bölge süresi olarak 6. yılık doldu ve 2. ipkam kabul olmayarak doğu iline tayinim çıktı, eşimin hamilelik durumu var, ve eşim özel sektörde hemşire olarak çalışmaktadır, bu sebeple 1 yıl durdurma verebilir miyim ? dilekçemde ne belirtmeliyim bilgilendirseniz sevinirim