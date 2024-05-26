Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


26 Mayıs 2024 12:25
eşler sağlık bakanlığındaysa
aynı gün nöbet yazdırma yönetmeliği var mıdır yoksa yönetim vicdanuna mı kalır

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