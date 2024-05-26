Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


26 Mayıs 2024 13:10
Memurlukta İlk İş Günü

Merhaba,

Bir kamu kurumunda yarın ilk iş günüm olacak. Haliyle heyecanlıyım. Ne yapmam lazım nasıl olur ilk günler tavsiyeleriniz var mı? :) özel sektörde 5 yıllık bir tecrübem var ama memurluk farklı tabii.


desert rose
Aday Memur
26 Mayıs 2024 13:28

Hiç işe başlama yolunda başından bırak bu ülkede en kötü şey memur olmaktır


PhilipJennings
Aday Memur
26 Mayıs 2024 13:40

Hayırlı uğurlu olsun. Çalışma arkadaşlarınla tanışıp sürekli aynı cümleleri kuracağın ve muhtemelen belli bir saatten sonra biraz sıkıcı bir gün olacaktır :)


desert rose
Aday Memur
26 Mayıs 2024 13:55

Zaten 5 milyon memur var çoğunda bayan genelde fingirdeşirler erkekler bayanlar karışık işyapanları tenzih ederim aslında sadece iş yapanlar olsa ve onlarda yüksek maaş alsalar gazi yakını memur yetiştirme memur öğretmenlerin yüzde 60 bayan birde bakan gururla söylüyor benim komşu öğretmen haftanın iki günü okula gidiyor depo öğretmen miş 20 bin daha öğretmen alınacakmış


desert rose
Aday Memur
26 Mayıs 2024 13:59

Kamu işçilerininde çoğu işyapmaz ama onların maaşı yüksek

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